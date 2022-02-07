Громадянин Туреччини намагався незаконно вивезти на батьківщину речі, датовані 19-м століттям.

У морському порту "Чорноморськ" (Одеська обл.) у іноземця виявили старовинні монети та банкноти.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ.

Зазначається, що вчора у вказаному порту прикордонники припинили спробу переміщення через державний кордон предметів, що мають культурну цінність.

Старовинні предмети виявили під час спільного з митниками огляду легковика Mercedes. У багажному відділенні прикордонники знайшли 11 банкнот різних країн, випущених в період з 1818 по 1947 рік, і монети 1814, 1819, 1833, 1866 років.

"Водій автомобіля, громадянин Туреччини, намагався незаконно вивезти речі, що мають ознаки культурних цінностей поромом до Туреччини", - зазначають у прес-службі.

Знахідки вилучено та передано для проведення наукової експертизи, яка визначить їх історичну цінність та приналежність до культурної та історичної спадщини.

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Як повідомляв УНІАН, на Сумщині прикордонники спільно з працівниками митниці в автомобілі українця, який виїжджав до Росії, виявили колекцію старовинних книг і монет.