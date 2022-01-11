Прикордонники направили повідомлення до СБУ щодо контрабанди, знахідки передано для перевірки компетентним органам.

Через пункт пропуску "Краковець" українець намагався вивезти старовинні предмети та холодну зброю.

Як повідомили в Державній прикордонній службі, сьогодні, 11 січня, на цьому пункті пропуску громадянин України для перетину кордону обрав спрощену систему – "зелений коридор". Цим він автоматично засвідчив, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню.

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Зазначається, що при огляді автомобіля "Шкода", на якому виїжджав за кордон громадянин України 1984 року народження, в його багажнику виявили добре заховані у сумках монети різних номіналів та виробників, банкноту "один рубль" 1898 року та дві одиниці холодної зброї, які можуть становити культурну та історичну цінність.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 ККУ "Контрабанда", прикордонники направили повідомлення до СБУ. Знахідки передано для перевірки компетентним органам.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській області водій рейсового автобуса намагався вивезти з України раритетний Тульський самовар. Сумку з самоваром він сховав під своїм сидінням.

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