У 2-річного Даніеля діагностували злоякісну пухлину, коли йому було всього 10 місяців.

Українець Сергій Бойко, який мешкає у Вроцлаві, переобладнав свій автомобіль у собаку "Клопс", щоби привернути увагу до збору коштів на лікування свого дворічного сина.

Про це пише Telegram "Нова Польща".

У 2-річного Даніеля діагностували злоякісну пухлину, коли йому було всього 10 місяців. Відтоді родина збирає кошти на дороговартісну ін’єкцію, щоб врятувати життя своїй дитині.

Щеплення у США коштує сотні тисяч доларів. Наразі сім’я потребує ще 680 тисяч злотих. Їх сподіваються отримати від продажу диво-машини – українець виставив її на торги.

Наразі на хутряному Fiat Seicento Сергій їздить вулицями Вроцлава й стоїть припаркований у Старому місті. Люди фотографуються з незвичним автомобілем і водночас залишають пожертви для Даніеля.

"Сподіваюся, пухнастий Fiat допоможе зібрати необхідну суму для мого сина, і хтозна, в майбутньому, можливо, — і для інших дітей, які потребують допомоги", — розповідає Сергій.

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Автор: Віолетта Орлова