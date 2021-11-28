Близько третини українців помирають у віці до 65 років, понад половині цих смертей можна запобігти, зазначили в ООН.

Населення України до 2050 року може зменшитися до 35 мільйонів.

Про це йдеться в аналітичній довідці ООН "Демографічні процеси".

"Населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів та, ймовірно, зменшиться до 35 мільйонів до 2050 року", – прогнозують в ООН і додають, що Україна – серед країн-лідерів за темпами скорочення населення.

Зазначається, що низький коефіцієнт народжуваності, високий рівень смертності та постійний ріст рівня зовнішньої міграції руйнують людський капітал України, а отже, й основу для сталого розвитку.

При цьому недостатній рівень добробуту та відсутність у жінок можливостей поєднувати кар’єру й догляд за дітьми залишається одним із чинників, що заважають українцям мати бажану кількість дітей, йдеться у довідці.

В ООН зауважують, що поширеність поведінки з високим ступенем ризику та неінфекційні хвороби є одними з основних причин одного з найвищих рівнів смертності в Європі, особливо серед чоловіків.

"Близько третини українців помирає у віці до 65 років. Понад половині цих смертей можна запобігти", – йдеться у довідці.

Читайте такожВ Україні восени та взимку смертність від грипу та пневмонії зросла втричі (інфографіка)В ООН зазначають, що, за даними приблизних підрахунків, за межами країни постійно перебуває близько трьох мільйонів українських працівників, і їхня чисельність, ймовірно, надалі зростатиме.

"Високий рівень бідності та труднощі з пошуком працевлаштування з гідною оплатою підсилюється політичними, соціальними та безпековими факторами, які стимулюють міграційний відтік", – сказано в довідці.

При цьому в ООН зауважують, що майже половина українців-мігрантів зайнята в низькокваліфікованих видах діяльності, для яких вони мають зависоку кваліфікацію. Третина нещодавнього зростання рівня міграції відбулася завдяки українцям віком до 35 років, які переважно мають кращу освіту, ніж ті, хто залишається в Україні.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року у Державній службі статистики повідомили, що за січень-вересень цього року населення України скоротилося ще на 268,5 тис. осіб. За даними відомства, станом на 1 жовтня в країні проживали 41,320 млн осіб.

Автор: Надя Пришляк