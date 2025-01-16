За словами Гранді, ціль полягає не в тому, щоб ці люди були біженцями назавжди.

Майже дві третини (61%) українських біженців хочуть повернутися на батьківщину. Про це свідчать результати опитування Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє Укрінформ.

"Наша ціль полягає не в тому, щоб ці люди були біженцями назавжди. Ми хочемо створити умови для цих людей, щоб вони повернулися до України. Це те, чого потребує Україна, і це те, чого ці люди бажають", - заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

За його словами, він говорив про це з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем під час свого візиту до Києва. На переконання Гранді, міжнародній організації та державі потрібно буде вирішувати проблеми біженців, які повернуться, як-от їхнє проживання і працевлаштування.

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Зокрема, ООН та партнери закликають виділити у 2025 році 3,32 мільярда доларів для підтримки 8,2 мільйона людей, які постраждали від війни в Україні та за її межами, в рамках планів гуманітарних потреб і реагування на потреби біженців.

Українські біженці - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські біженці у Великій Британії дедалі частіше втрачають роботу через нові візові правила. За даними The Telegraph, з лютого у країні запрацює програма, яка ввела додаткові бюрократичні обмеження для біженців.

Також ми писали, що у Польщі спростували фейк РФ про хвилю біженців з України через зниження призовного віку. За словами прикордонників, збільшення трафіку на кордоні спостерігалося через новорічні свята.

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