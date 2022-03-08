Українські креативники спільно з Мінінформполітики об’єднались в інформаційний полк

Інформаційні війська створюватимуть відео та тексти різними мовами, розраховані на різну аудиторію: світ, Україна, Росія.

Українські креативники, журналісти, режисери та піарники, що створюють відеоконтент різних форматів та різної тематики у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України створили інформаційний полк WAW: War Against War. Мета платформи — посилити протидію відвертій брехні та пропаганді Росії.

"Українці спостерігають шалену кількість інформації, яку генерують та створюють волонтери з різних сфер. І це надзвичайно важливо, адже всі вони посилюють інформаційний спротив нашої країни та показують правду всьому світу. Сьогодні будь-який ролик або фото — це не просто контент. Це підняття бойового духу та доказова база проти злочинних дій російської федерації щодо України. І ми маємо збільшувати їхню кількість аби не залишити ворогу жодного шансу на пропагандистську брехню", — прокоментував Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.

Так, інформаційні війська створюватимуть відео та тексти різними мовами, розраховані на різну аудиторію: світ, Україна, Росія.

Закликаємо українців поширювати ролики та тексти на всіх доступних майданчиках. Зараз для нашої країни дуже важливі інформаційна підтримка та солідарність у діях. Усі ми маємо бути об'єднані в інформаційному контексті цієї кривавої війни. Єдиним фронтом легше перемагати.

Відео від українських креативників вже транслювались телеканалом національним телемарафоном єдиних новин #UAразом. Також у своїх соцмережах їх публікував Президент України Володимир Зеленський.

Долучитися до розповсюдження відеоконтенту може кожен. Достатньо підписатися на офіційні канали інформаційного полку ₩AW у соціальних медіа та ділитися матеріалами зі своїми родичами, друзями, шанувальниками, а також зі знайомими, що живуть за кордоном.

Де можна підписатися?

Інстаграм — https://instagram.com/waw_war_against_war

Канал у телеграмі — https://t.me/WAW_WarAgainstWar

₩AW на сайті МКІПМінкульту — https://war-info.mkip.gov.ua

Ютюб МКІП Мінкульту — https://www.youtube.com/c/MipGovUa

₩AW Плейлист на ютюбі МКІП Мінкульту — https://www.youtube.com/watch?v=o4Wi5rFemro&list=PLLmBC25NTCQyocJ7Ordg2HXEmcdwCFunR

Власникам ЗМІ та представникам медіаспільноти інформаційний полк пропонує долучатися до співпраці та інформаційної підтримки. ₩AW: War Against War створює відеоконтент — і якщо є можливість розповсюджувати його на своїх ресурсах, це дуже допоможе в поширенні правди. Зокрема, про те, як жорстоко веде війну Росія проти України та мирного населення наших міст.

Контактна форма для всіх, у кого є можливість сприяти дистрибуції відеоконтенту: https://forms.gle/hjJLVWzqJb8bfV1H6

Контактна форма для креативних команд, котрі бажають співпрацювати з ₩AW: War Against War: https://forms.gle/JqhNCoFSzMhMRtyK6.