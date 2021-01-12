Люди їхали до Ростова-на-Дону на засідання суду у справі Білогірської групи «Хізб ут-Тахрір».

В Криму окупанти незаконно затримали 120 громадян України – представників кримськотатарського народу. Українські правоохоронці відкрили з цього приводу кримінальне провадження.

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Про це повідомляє прес-служба МВС України. Встановлено, що ввечері 11 січня під виглядом перевірок документів та автомобілів 120 українців фактично були незаконно затримані силовиками з метою недопущення їх присутності в судовому засіданні у «справі Хізб ут-Тахрір», що відбулося сьогодні зранку в Ростові-на-Дону.

За даним фактом слідчими Головного управління поліції Криму внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Рашіне повідомлялось, що на Керченському мосту співробітники російської Державтоінспекції близько 9 годин незаконно утримували близько 120 кримських татар.

Люди їхали до Ростова-на-Дону на засідання суду у справі Білогірської групи «Хізб ут-Тахрір», під час якого очікується оголошення вироку.

Кримські татари з Бахчисарая, Старого Криму, Судака та Білогірська, Джанкоя, Сімферополя були заблоковані на Керченському мосту. Співробітники ДІБДР забирали у них документи для перевірки, фотографували паспорти.

Їх утримували без гарячого пиття, їжі, при мінусовій температурі.

Репресії проти кримських татар

Фігурантами Білогірської групи "справи Хізб ут-Тахрір" є Енвер і Різа Омерови, а також Айдер Джаппаров.

Їх було затримано влітку 2019 року.

Російське звинувачення затребувало для Енвера Омерова 19 років позбавлення волі, з яких 3 роки у в'язниці, та 1 рік і 9 місяців обмеження після звільнення. Його синові Різі Омерову прокурор просив призначити покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, з них 3 роки у в'язниці, з обмеженням 6 місяців після звільнення.

Для Джаппарова російські прокурори затребували 18 років позбавлення волі, з них 3 роки у в'язниці, та 1 рік і 2 місяці обмеження після звільнення.

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Автор: Дмитро Захаров