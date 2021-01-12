На Керченському мосту співробітники російської Державтоінспекції близько 9 годин незаконно утримували близько 120 кримських татар.
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Про це повідомляє «Кримська солідарність».
Люди їхали до Ростова-на-Дону на засідання суду у справі Білогірської групи «Хізб ут-Тахрір», під час якого очікується оголошення вироку.
Кримські татари з Бахчисарая, Старого Криму, Судака та Білогірська, Джанкоя, Сімферополя були заблоковані на Керченському мосту. Співробітники ДІБДР забирали у них документи для перевірки, фотографували паспорти.
Їх утримували без гарячого пиття, їжі, при мінусовій температурі.
Репресії проти кримських татар
- Фігурантами Білогірської групи "справи Хізб ут-Тахрір" є Енвер і Різа Омерови, а також Айдер Джаппаров.
- Їх було затримано влітку 2019 року.
- Російське звинувачення затребувало для Енвера Омерова 19 років позбавлення волі, з яких 3 роки у в'язниці, та 1 рік і 9 місяців обмеження після звільнення. Його синові Різі Омерову прокурор просив призначити покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, з них 3 роки у в'язниці, з обмеженням 6 місяців після звільнення.
- Для Джаппарова російські прокурори затребували 18 років позбавлення волі, з них 3 роки у в'язниці, та 1 рік і 2 місяці обмеження після звільнення.
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