Люди їхали до Ростова-на-Дону на засідання суду у справі Білогірської групи «Хізб ут-Тахрір».

На Керченському мосту співробітники російської Державтоінспекції близько 9 годин незаконно утримували близько 120 кримських татар.

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Про це повідомляє «Кримська солідарність».

Люди їхали до Ростова-на-Дону на засідання суду у справі Білогірської групи «Хізб ут-Тахрір», під час якого очікується оголошення вироку.

Кримські татари з Бахчисарая, Старого Криму, Судака та Білогірська, Джанкоя, Сімферополя були заблоковані на Керченському мосту. Співробітники ДІБДР забирали у них документи для перевірки, фотографували паспорти.

Їх утримували без гарячого пиття, їжі, при мінусовій температурі.

Репресії проти кримських татар

Фігурантами Білогірської групи "справи Хізб ут-Тахрір" є Енвер і Різа Омерови, а також Айдер Джаппаров.

Їх було затримано влітку 2019 року.

Російське звинувачення затребувало для Енвера Омерова 19 років позбавлення волі, з яких 3 роки у в'язниці, та 1 рік і 9 місяців обмеження після звільнення. Його синові Різі Омерову прокурор просив призначити покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, з них 3 роки у в'язниці, з обмеженням 6 місяців після звільнення.

Для Джаппарова російські прокурори затребували 18 років позбавлення волі, з них 3 роки у в'язниці, та 1 рік і 2 місяці обмеження після звільнення.

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Автор: Вікторія Токарєва