До війни чоловік був успішним бізнесменом.

Український воїн з позивним "Гора" разом з партнерами закупив для Збройних сил броньовані всюдиходи Pinzgauer.

Про це повідомляє Територіальна оборона ЗСУ.

До війни "Гора" був успішним підприємцем. Після повномасштабного вторгнення РФ чоловік пішов захищати Україну, підтримуючи армію матеріально.

"Вся моя допомога українській армії анонімна, щоб ніхто не знав моє прізвище чи бачив обличчя. Я роблю свою справу, те, що маю робити у такі часи. Буду там, де моя допомога потрібна найбільше. Знаю і розумію усі потреби. Після перемоги обов'язково розкрию себе", - зазначив він.

Цього разу "Гора" з партнерами передали на потреби армії броньовані машини Pinzgauer 2009-го року. Це багатоцільові військові джипи, які можуть працювати і як тягачі, і як медичні машини, і як машини глибинної розвідки, підтримки, зв'язку.

"Одна така - це десятки, а то й сотні збережених життів. Вдячні за цю потужну підтримку", - зазначили в Теробороні.

Нагадаємо, що раніше житель Херсонщини Андрій Грушко викрав ворожий "УРАЛ", щоб допомогти українським захисникам.

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