Тираж випуску становить 800 тисяч поштових марок.

Національний оператор поштового зв’язку "Укрпошта" анонсував випуск нової поштової марки "Все буде UA!", присвячену Дню Незалежності України. Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

Зазначається, що новинка продовжує випуск 2019 року "Слава Україні!", який здобув "золото" на конкурсі Nexofil Award 2020, що визначає найоригінальніші марки.

Тираж випуску становить 800 тис. поштових марок. Художник — Нікіта Тітов, автор відомого поштового випуску "Передова". Поштова марка виготовлена на самоклейному папері у формі мапи України.

Відео дня

В "Укрпошті" додали, що 23 серпня новинка очікуватиме у відділеннях, філателістичних крамницях, а також онлайн.

"Укрпошта" - останні новини

"Укрпошта" з 12 серпня впровадила послугу кур’єрської доставки для двадцяти міст та сіл Київської області. Так, жителі цих населених пунктів можуть скористатися доставкою від "Укрпошти" 5 днів на тиждень – з понеділка по п’ятницю.

7 серпня керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував відкриття нового відділення в Суджі Курської області РФ.

У липні "Укрпошта" випустила спеціальну марку із зображенням екс-нардепки Ірини Фаріон. Однак у вільний продаж марка не надійшла.

Вас також можуть зацікавити новини: