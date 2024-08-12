Рішення було прийняте у відповідь на зростання попиту на доставку в передмісті Києва.

Національний оператор поштового зв’язку "Укрпошта" з 12 серпня впроваджує послугу кур’єрської доставки для двадцяти міст та сіл Київської області. Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

Перелік міст Київської області, де доступна кур’єрська доставка "Укрпошти": Буча, Бровари, Бориспіль, Білогородка, Святопетрівське, Стоянка, Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка, Чайки, Вишневе, Крюківщина, Гостомель, Горенка, Ірпінь, Коцюбинське, Хотів, Боярка, Гатне, Чабани, Новосілки.

Відтепер жителі цих населених пунктів зможуть скористатися зручною доставкою від "Укрпошти" 5 днів на тиждень – з понеділка по п’ятницю.

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Зазначається, що рішення було прийняте у відповідь на зростання попиту на доставку в передмісті Києва. В "Укрпошті" також відзначили, що якщо замовлення здійснено до 12:00 поточного дня, кур’єр приїде в той же день; у випадку замовлення після 12:00, забір відбудеться наступного робочого дня.

Крім того, "Укрпошта" планує подальше розширення зони кур’єрської доставки: найближчим часом послуга буде доступна в Білій Церкві та Вишгороді. Послуга кур’єрської доставки поширюється на всі типи вантажів, які можливі для відправлення.

"Укрпошта" – останні новини

7 серпня керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував відкриття нового відділення в російській Суджі (Курська область). За його словами, про час та дату відкриття відділення він повідомить пізніше, оскільки треба "трохи прибрати совок та певні наслідки бойових дій".

27 липня "Укрпошта" випустила спеціальну марку із зображенням екс-нардепки Ірини Фаріон, яку застрелили у Львові. Однак у вільний продаж марка не надійде.

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