"Укрпошту" не зупинити у забезпеченні доставки посилок, преси та письмової кореспонденції як нашим героїчним ЗСУ, так і іншим клієнтам.

Керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський вже анонсував відкриття нового відділення в Суджі Курської області РФ, де відучора відбуваються бойові дії і, за повідомленням росіян, українські військові взяли під свій контроль низку неселених пунктів. Повідомлення про розширення мережі відділень Укрпошти Смілянський розмістив у Facebook.

"З метою якісної доставки посилок преси та письмової кореспонденції нашим героїчним ЗСУ та громадянам РФ, звільненим від окупаційного режиму, АТ "Укрпошта" планує відкрити відділення за адресою вул. Советська 12, місто Суджа, на місті колишнього відділення пошти Росії", - написав Смілянський.

Він додав, що про час та дату відкриття відділення повідомить пізніше, оскільки треба "трохи прибрати совок та певні наслідки бойових дій". Тому радить слідкувати за новинами.

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Тролінг "Укрпоштою" Росії

Як повідомляв УНІАН, Смілянський ще в серпні 2022 р. потролив диктатора Володимира Путіна - видав наказ, що Кремль належить Укрпошті. Тоді Смілянський так відреагував на укази президента РФ про визнання "незалежності" Херсонської та Запорізької областей. Наказ підписаний Смілянським називається "Про визнання території московського Кремля власністю АТ Укрпошта".

Згодом Укрпошта ввела в оббіг серію поштових марок, присвячених війні з Росією, першою з яких була відома всім "Русскій воєнний корабль, іді …! Героям слава!".

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