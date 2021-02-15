Дружина політичного діяча Віктора Медведчука і телеведуча Оксана Марченко в образі паломниці анонсувала створення нового шоу.
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Відповідне відео вона опублікувала в своєму Instagram.
В одному з епізодів Марченко йде дорогою разом з учасниками хресного ходу в незвичайному плащі. У наступному кадрі її можна побачити йде по вузькому кам'яному коридору в Косинці і зі свічок в руках.
Раніше Марченко в анонсі свого нового проекту "Паломниця", розповідала, що на цей "духовний подвиг" її благословив глава УПЦ (Московського Патріархату) митрополит Онуфрій. Програма була знята в жанрі авторського кіно.
Зазначимо, що днями Оксану Марченко додали до чорного списку сайту «Миротворець». На сайті Оксану Марченко також назвали противником незалежності українського православ'я від підконтрольної Росії РПЦ.
Санкції проти телеканалів Медведчука: що відомо
- 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від Партії ОПЗЖ Тараса Козака та восьми компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», «ZIK» та «NewsOne».
- Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах у ніч на 3 лютого. Однак попри заборону, ефіри тривають на YouTube.
- Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила, що телеканали "NewsOne", "ZIK" і "112 Україна" фінансувалися з боку Російської Федерації, а їх блокування "не має нічого спільного з наступом на свободу слова".
- Після введення санкцій в базу " Миротворця» вже потрапила цивільна дружина Тараса Козака Наталія Лавренюк.
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