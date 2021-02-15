Кілька днів тому Марченко потрапила на сайт "Миротворець". Її назвали противником незалежності українського православ'я від підконтрольної Росії РПЦ.

Дружина політичного діяча Віктора Медведчука і телеведуча Оксана Марченко в образі паломниці анонсувала створення нового шоу.

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Відповідне відео вона опублікувала в своєму Instagram.

В одному з епізодів Марченко йде дорогою разом з учасниками хресного ходу в незвичайному плащі. У наступному кадрі її можна побачити йде по вузькому кам'яному коридору в Косинці і зі свічок в руках.

Раніше Марченко в анонсі свого нового проекту "Паломниця", розповідала, що на цей "духовний подвиг" її благословив глава УПЦ (Московського Патріархату) митрополит Онуфрій. Програма була знята в жанрі авторського кіно.

Зазначимо, що днями Оксану Марченко додали до чорного списку сайту «Миротворець». На сайті Оксану Марченко також назвали противником незалежності українського православ'я від підконтрольної Росії РПЦ.

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Автор: УНІАН