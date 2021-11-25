Особисті релігійні переконання і його віра не дозволяють йому "користуватися зброєю і виконувати військовий обов'язок".

В Івано-Франківську суд задовольнив вимогу позивача звільнити його від несення військової служби через релігійні переконання та замінити її на альтернативну - цивільну.

Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень.

У матеріалах справи зазначається, що позивач є членом релігійного об'єднання "Свідків Єгови в Україні", він прийняв водне хрещення, і з липня минулого року був призначений керівним комітетом цієї релігійної організації на посаду священнослужителя - старійшиною (єпископом) збору.

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"Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово зазначав, що Свідки Єгови належать до відомої християнської конфесії, що з моменту свого виникнення активно діють у багатьох країнах світу, в тому числі в усіх європейських країнах-членах Ради Європи, є релігійною групою, що дотримується принципів пацифізму, та їхнє віровчення не дозволяє її членам проходити військову службу, носити військову форму або брати в руки зброю", - йдеться у матеріалах справи.

Суддя зобов'язав Івано-Франківську ОДА та Департамент соціальної політики компенсувати позивачу судовий збір, сума якого склала 908 гривень.

Водночас чиновники ОДА можуть подати апеляцію.

Як повідомляв УНІАН, суддя Печерського райсуду Києва Олег Білоцерківець прийняв нестандартне рішення по одній з адміністративних справ про порушення карантину. Він буквально відправив матеріали справи "нах*р".

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Автор: Марта Гичко