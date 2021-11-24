Термін притягнення до відповідальності на момент розгляду провадження закінчився.

Суддя Печерського райсуду Києва Олег Білоцерківець прийняв нестандартне рішення по одній з адміністративних справ про порушення карантину. Він буквально відправив матеріали справи "нах*р".

Відповідне рішення оприлюднено в Єдиному реєстрі.

Суд розглядав адміністративний протокол про порушення карантинних норм. Документ виписали, бо адміністратор не закрив вчасно заклад, що є порушенням постанови Кабінету Міністрів.

Читайте також71% українців вважають порушенням прав запровадження обмежень для невакцинованих-опитуванняВідповідач до суду не прийшов, через що суддя вирішив, що його провина доведена. При цьому терміни притягнення до відповідальності минули, через що справа підлягала закриттю. В результаті в рішенні суду з'явилася фраза, що справу потрібно закрити та "відправити нах*р".

"Провадження у справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП закрити після закінчення термінів притягнення до адміністративної відповідальності та відправити нах*р", - йдеться в документі.

Варто відзначити, що наразі переглянути рішення суду не можна. При спробі відкрити його в Єдиному реєстрі судових рішень з'являється повідомлення: "Перегляд сторінки недоступний. Невірне або застаріле посилання".

Карантин в Україні

20 вересня на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.

Зараз ряд регіонів знаходиться в "червоній" зоні у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. Там діють посилені карантинні обмеження для невакцинованих осіб. ті ж, хто мають документи про щеплення, повинні дотримуватися масочний режим і соціальну дистанцію. У разі відсутності вакцинації людина для доступу в держоргани або громадські місця повинна показувати негативний тест на коронавірус, підтвердження перенесеної хвороби або документ з протипоказаннями до вакцинації.

В Сумській області суд оштрафував чоловіка, який перебував на вулиці без паспорта, на 17 тисяч гривень. Постанова Кабміну про введення в Україні карантину забороняє громадянам перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні.

У Львові ж за недотримання карантинних обмежень закрили чотири магазини і видав попередження чотирьом ринкам.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Анастасія Горбачова