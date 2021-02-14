Молоді люди спробують прожити так три місяці.

В День святого Валентина в Києві пара закоханих Олександр та Вікторія вирішили скувати себе ланцюгом за руки, аби перевірити свої почуття. Так вони спробують прожити три місяці.

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Про це повідомляє «ТСН». Зазначається, що процес закріплення ланцюга зафіксували представники книги рекордів України. Ланцюг опломбували, щоб пара потайки не знімала кріплення.

Зазначається, що Олександр та Вікторія для реалізації свого задуму приїхали до Києва з Харкова.

Процес зварювання ланцюга відбувався біля скульптури Єднання на Дніпровській набережній.

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Автор: УНІАН