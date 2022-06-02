Вартість утримання військовополонених зросла.

Щомісяця на утримання одного військовополоненого потрібно щонайменше 3 тисяч гривень.

Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, повідомляється на сторінці Мінюсту у Facebook.

"Щомісяця на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі для одного військовополоненого потрібно 3 тисячі гривень. Плюс витрати на медичне обладнання, ліки, зарплату персоналу", - зазначила вона.

За словами Висоцької, такі витрати виправдані, адже умови утримання військовополонених мають відповідати Женевській конвенції.

"Живі та здорові російські полонені – необхідний обмінний фонд для повернення додому полонених українців з Росії та з тимчасово підконтрольних їй територій", - наголосила заступниця міністра.

На початку квітня тодішня уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова розповідала, що на утримання російських військовополонених витрачають "як і на наших звичайних затриманих" - від 50 до 100 гривень на добу, або ж 1550-3100 гривень на місяць.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що в переговорному процесі між Росією і Україною "спостерігається застій". Обговорюється лише обмін полоненими.

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