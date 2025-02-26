Військові, які самовільно залишили місце служби, можуть поновитися на службі за спрощеним алгоритмом до 1 березня.

Для повернення після самовільного залишення військової частини (СЗЧ) треба до 1 березня подати рапорт через застосунок Армія+. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Повернутися із СЗЧ за спрощеним алгоритмом можна до 1 березня", - сказано у повідомленні.

У зв'язку з цим, у Міноборони нагадали, як це зробити.

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"Військові, які самовільно залишили військову частину до 29 листопада 2024 року, ще мають час повернутися на службу за спрощеним алгоритмом", - уточнюється у повідомленні.

Зокрема, для цього слід виконати наступні кроки:

подати рапорт через застосунок Армія+ на повернення на службу після СЗЧ;

прибути за 24 години до найближчого відділу ВСП;

отримати консультацію та дістатись до батальйону резерву;

за 72 години поновитись на службі та повернути соціальні гарантії і виплати;

подати в Армія+ ще один рапорт - на Зміну місця служби, прикріпивши; рекомендаційний лист

за 72 години отримати погодження.

Як наголосила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, завдяки застосунку Армія+ скорочено час на повернення на службу до кількох днів без необхідності зайвих контактів чи особистого подання рапорту.

"Cвоїми сервісами у смартфоні ми даємо можливість не тільки поновитись, а ще й взяти під контроль свою службу і знайти собі місце, де можна буде приносити максимальну користь", - відзначила Черногоренко.

Окремо сказано, що після 1 березня теж можна повернутись на службу, проте за загальною процедурою, яка може зайняти кілька місяців. На цей час грошове забезпечення та інші гарантії не повертаються.

СЗЧ в Україні - скільки військових повернулися

Як повідомляв УНІАН, за минулий тиждень рапорти на повернення до війська через застосунок "Армія+" подали понад 300 українських військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Динаміка повернення із СЗЧ має прискоритися, адже термін для відсутності кримінальної відповідальності обмежений.

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