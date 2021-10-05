Наразі суд вирішує питання відкриття провадження у справі.

Окружний адміністративний суд міста Києва зареєстрував позов, у якому оскаржується постанова уряду в частині заборони відвідувати навчальні заклади при менш ніж 80% вакцинованих вчителів.

Про це повідомила прес-служба суду.

"Позивачем зазначений Дмитро Ламза. Позивач просить скасувати постанову Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236 (в редакції від 24.09.21) "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобіганню поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" в частині, що стосується відвідування навчальних закладів здобувачами освіти", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як уточнили в суді, відповідно до оскаржуваних положень, у разі встановлення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки дітям буде дозволено відвідувати заклади освіти, в яких працює не менше 80% вакцинованих працівників, а в разі встановлення "червоного" рівня – 100%.

На думку позивача, положення оскаржуваної постанови є дискримінаційними щодо працівників освіти.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження у справі.

Посилення карантину

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови №1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Рішення набуло чинності.

Зокрема, ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані "жовтий" або "зелений") та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год) або одужання від COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Після введення жовтого рівня епідемічної небезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами.

З 23 вересня в Україні встановлено "жовтий" рівень епіднебезпеки.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко