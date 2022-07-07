Представники місцевої влади продовжили вирішувати свій конфлікт вже словесною перепалкою.

Мер Білгород-Дністровська Віталій Граждан побився з головою районної ради Григорієм Мальниченком. Інцидент стався під час засідання міськради в четвер, 7 червня.

Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал "Новини Одеса".

Граждан спочатку нагрубив голові райради, після чого і зовсім назвав його "наркоманом". Ображений Мальниченко накинувся на опонента з кулаками.

Всі присутні на засіданні кинулися розбороняти чиновників. Правда, емоції не вляглися, і представники місцевої влади продовжили конфлікт словесно.

Мальниченко заявив, що громадян "нетрадиційної сексуальної орієнтації", а той у відповідь продовжив говорити про наркотичну залежність голови райради.

Бійки депутатів в Україні

Суперечки і докази своєї точки зору кулаками не рідкість серед українських депутатів. 17 лютого в ефірі ток-шоу "Право на владу" віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук і нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич влаштували перепалку. Йому здалося, що міністр образила президента Німеччини Штаймнайєра.

Наступного дня в ефірі іншого ток-шоу журналіст Юрій Бутусов і Шуфрич побилися. Журналіст підійшов до депутата і дав йому ляпаса. Шуфрич не втримався і мало не впав зі стільця, але піднявся і накинувся на журналіста.

21 лютого на сесії Рівненської міської ради сталася бійка між місцевими активістами та депутатами від В "Свобода" через призначення на посаду головного лікаря міської лікарні.

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