Сьогоднішній удар російських окупантів по мосту через Дністровський лиман створить певні проблеми з логістикою. Однак Білгород-Дністровський район не відрізаний від решти частини Одеської області. Автомобільне сполучення є, просто об'їзний шлях займає трохи більше часу.
Про наслідки ракетного обстрілу мосту розповів мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан в прямому ефірі на YouTube. Запис трансляції опубліковано на каналі міської ради.
"Я говорив і раніше, що проблеми такого характеру будуть. Зараз всі чудово розуміють, що почнуться проблеми з логістикою. Трохи буксуватимуть продукти харчування, пальне. Однак критичної ситуації немає, в магазинах будуть продукти, всі магазини повні — а у вас ще й всі комірки повні, я знаю, що закупилися вже всі", — заявив Граждан.
Мер спростував повідомлення, що Білгород-Дністровський район відрізаний від Одеської області. Автомобільне сполучення є по трасі Одеса — Рені через Маяки. Цим шляхом вже пустили маршрутні автобуси, і туди ж перенаправляють всіх водіїв.
Що стосується полагодження моста, то поки невідомо, скільки часу на нього буде потрібно. Від швидкості ремонту безпосередньо залежить і відкриття залізничного сполучення. За словами Граждана, рашисти і раніше здійснювали спроби пошкодити міст, але вони були безуспішними.
Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, в першій половині дня окупанти вдарили по мосту через Дністровський лиман. Обстріл викликав пошкодження, через що рух по маршруту став неможливим. Дані про постраждалих в результаті бомбардування поки уточнюються.
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