На деяких пляжах навіть з'явилися огорожі, але відпочиваючі нерідко їх ігнорують.

На деяких одеських пляжах з'явилися паркани з сіток, покликані зупинити містян від купання в морі й потенційних мін в ньому. Втім, деякі одесити побачили в цьому елемент квесту і купатися в морі не припинили.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Офіційно одеські пляжі закриті, проте від спокуси скупатися в спеку можуть утриматися на все. Через це на чорноморському узбережжі вже зафіксовано чотири випадки підриву з летальним результатом.

Огорожу встановлено на декількох пляжах міста, там на піску відкрили додаткові душові, але це не зупиняє відпочиваючих. У деяких місцях в паркані з'явилися дірки, через які водять купатися навіть дітей.

"Лізти. Що робити, щоб не лізли? Попереджаємо, говоримо, що не можна, що це небезпечно, але цілий день ось так от і розмовляємо з людьми", - розповів працівник пляжного закладу Вадим Шпирко.

При появі журналістів активність відпочиваючих знизилися - в море вони не лізли. Але після відходу знімальної групи "забіги" через сітку поновилися.

Свої дії вони коментують так:

"Яка заборона? Ну запускають собак, значить, мін немає, ми перевіряємо", - розповіла відпочивальниця.

"Жарко, хочеться, всім хочеться. І тим більше, що всі в Одесі живуть. Ви ж розумієте, це ж нонсенс - бути в Одесі й на морі не скупатися", - сказали інші відпочиваючі.

Офіційно пляжі Одеси цього року не відкривали й дно не чистили. Зараз там можна порізатися або ж наштовхнутися на міну - подібні "сюрпризи" постійно приносить з глибини, кажуть рятувальники.

"У нас ось в Кароліно-Бугазі, на Ланжероні випадки є, що є навіть вибухи на мінах, можуть і ракети прилетіти", - розповів водолаз-рятувальник Юрій Рощеня.

Військові додають, що російські окупанти стріляють по зонах відпочинку та місцях скупчення людей. Влада ж просить не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Як повідомляв УНІАН, раніше Одеська обласна військова адміністрація та Одеська міська рада вирішили цього року не відкривати морські пляжі через ймовірність ракетних ударів і через мінну небезпеку.