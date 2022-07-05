Одеська обласна військова адміністрація та Одеська міська рада вирішили у цьому році не відкривати морські пляжі через імовірність ракетних ударів та через мінну небезпеку.
Про це повідомив голова Одеської обласної держадміністрації Максим Марченко у Telegram.
"Великі скупчення людей у будь-якому місці є потенційно дуже небезпечними. Саме тому й працюють заходи безпеки у торгівельних центрах, існує комендантська година та інші обмеження. Це також стосується відвідування пляжів та купання", - зазначив він.
Він нагадав, що "через недотримання заходів безпеки та ігнорування вимог адміністрації люди на пляжах гинуть від ворожих мін, які викидає на узбережжя".
"Головне наше завдання - це збереження життя і здоров’я жителів області. Тому спільно з міською радою прийнято рішення не відкривати пляжі", - додав Марченко.
Він закликав жителів регіону з розумінням поставитись до такого рішення.
Раніше стало відомо, що з 30 червня в Одесі та Одеській області заборонено використовувати й продавати піротехнічні засоби, зокрема, петарди, салюти та феєрверки.
З останнього дня червня також заборонено рух транспортних засобів, які створюють надмірний рівень шуму.
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