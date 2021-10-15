В Одесі помер учасник визволення міста від фашистських загарбників у роки Другої світової війни. Миколі Московому було 97 років.
Про це журналістам УНІАН повідомила прес-служба мерії.
Як зазначається, Московий - полковник запасу, ветеран-визволитель Одеси.
"Микола Іванович - справжній приклад мужності і стійкості, а ще любові до рідного міста і країни. Микола Московий залишив після себе велику пам'ять про подвиг, який обов'язково потрібно передавати молодому поколінню одеситів", - зазначив мер міста Геннадій Труханов.
Московий народився 27 січня 1924 року. На фронті був сапером, розвідником і учасником штурмових груп. За бойові заслуги фронтовик нагороджений численними орденами і медалями. Він був одним з 4-х ветеранів-визволителів, які проживають зараз в Одесі.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що учора націоналісти та ветерани провели у Києві марш до Дня захисників.
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