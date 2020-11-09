Активісти вимагали викинути Катерину на смітник історії, а її пам'ятник демонтувати.

В Одесі з фаєрами та під гучну музику зо два десятки активістів вимагали знести монумент російської імператриці Катерини ІІ.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Постамент обклеїли листками з написом "Підлягає демонтажу". Поліція визнала це порушенням правил благоустрою й склала на мітингарів адмінпротокол.

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Проти встановлення монументу російській імператриці, яка узаконила в Україні кріпацтво і остаточно знищила Запорізьку Січ, висловлювалися чимало патріотичних організацій. А прибрати його через суди вже намагаються вісім років.

Втім у 2019 році Верховний суд України відхилив вимогу громадських організацій, тож до монументу досі водять екскурсії і розповідають туристам про Катерину, яка підписала указ про створення міста.

Декомунізація в Україні: що було раніше

Згідно з даними опитування, понад 30% українців схвалюють заборону комуністичної символіки і перейменування вулиць.

Раніше під Одесою демонтували один з останніх в Україні пам'ятників Леніну.

У липні 2019 року Конституційний суд України визнав конституційним закон "про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки".

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Автор: УНІАН