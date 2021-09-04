Євгена Резвушкіна відправили під цілодобовий домашній арешт.

Приморський районний суд Одеси відпустив з СІЗО громадського діяча Євгена Резвушкіна, затриманого в червні за підозрою у вимаганні великої суми грошей у підприємниці.

Як повідомили УНІАН у суді, сьогодні було переглянуто запобіжний захід чоловікові, який підозрюється у вимаганні.

Адвокат фігуранта стверджує, що здоров'я Резвушкіна після затримання погіршилося - у нього проблеми зі слухом, що вимагає посиленого лікування. Прокуратура наполягала на утриманні в СІЗО.

Заслухавши сторони, суд вирішив відпустити підозрюваного з СІЗО, замінивши запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт. Міра обрана на 2 місяці.

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Євген Резвушкін - що про нього відомо

3 червня в Одеській області був затриманий відомий одеський активіст, лідер ГО "Автомайдан Одеса" і глава охоронної компанії "Варта міста" Євген Резвушкін.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 44-річний чоловік, прикриваючись громадською діяльністю, вимагав у жінки щомісячну плату - 80 тис. грн - за так зване "кришування" бізнесу. За невиконання своєї вимоги він погрожував 39-річній потерпілій фізичною розправою та знищенням майна, яке їй належить.

Пізніше Біляївський районний суд Одеської області відправив Резвушкіна в СІЗО. При цьому ряд активістів у соціальних мережах висловилися на підтримку Резвушкіна. Вони нагадали, що він був у числі тих, хто відстоював Одесу від сепаратистів і допомагав військовослужбовцям ЗСУ, добровольцям. Одні вважають його невинним і називають справу проти нього фарсом, інші підкреслюють, що винним людину може назвати тільки суд, і не можна "клеїти ярлики", не розібравшись в ситуації.

Автор: Лариса Козова