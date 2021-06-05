Хлопчик не постраждав.

В Одеській області рятувальники допомогли хлопчику, який застряг на даху недобудови.

Про це повідомляють у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних подій України в Одеській області.

11-річний хлопець піднявся на дах недобудованого будинку та не міг самостійно звідти злізти. Довелося кликати на допомогу співробітників ДСНС.

Любашівські рятувальники за допомогою трьохколінної драбини зняли дитину з даху. Відзначається, що хлопець не травмувався. Він цілий та неушкоджений, проте дуже злякався, застрягши на висоті.

Рятувальники підбадьорили дитину і провели з ним бесіду щодо безпечної поведінки.

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Автор: Людмила Жерновська