Працівники ДСНС спустили дитину на землю / фото УНІАН
В Одеській області рятувальники допомогли хлопчику, який застряг на даху недобудови.
Про це повідомляють у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних подій України в Одеській області.
11-річний хлопець піднявся на дах недобудованого будинку та не міг самостійно звідти злізти. Довелося кликати на допомогу співробітників ДСНС.
Любашівські рятувальники за допомогою трьохколінної драбини зняли дитину з даху. Відзначається, що хлопець не травмувався. Він цілий та неушкоджений, проте дуже злякався, застрягши на висоті.
Рятувальники підбадьорили дитину і провели з ним бесіду щодо безпечної поведінки.
фото ДСНС
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