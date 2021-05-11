До співробітників ДСНС звернулися очевидці / facebook.com/DSNSODE
В Одесі врятували собаку, який застряг під контейнером на пляжі.
Читайте такожУ Києві річка Либідь стала отруйно-жовтою (фото)Як повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, інцидент стався сьогодні в Суворовському районі міста, на пляжі Лузанівка.
До співробітників ДСНС звернулися очевидці з проханням врятувати тварину, яка застрягла під контейнером біля одного з ресторанів.
Зазначається, що рятувальники розпиляли за допомогою бензорізу бічну стіну металевого вантажного контейнера і витягли собаку.
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