Зараз у деяких районах може відбуватися тимчасова затримка при прийомі заяв на реєстрацію ВПО.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запевняють, що допомога нещодавно переміщеним переселенцям у жовтні надійде вчасно.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі міністерство.

"На гарячу лінію Мінреінтеграції надходить багато дзвінків з приводу затримки реєстрації нещодавно переміщених внутрішніх переселенців у деяких регіонах. У людей виникли проблеми з реєстрацією і, відповідно, виплатами на проживання", - зазначили в Мінреінтеграції.

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Так, у відомстві за роз'ясненнями звернулися до Міністерства соціальної політики.

"У відомстві повідомили, що зараз в деяких районах може відбуватися тимчасова затримка прийому заяв на реєстрацію ВПО через перехід даних зі старої системи в нову. Виконання цього процесу дозволить внутрішньо переміщеним особам отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування", - йдеться в повідомленні.

Більшість управлінь соціального захисту цю роботу вже провели.

"На початку наступного тижня планується її повне завершення. Відтак, допомогу на проживання нові зареєстровані у жовтні ВПО отримають вчасно", - зазначили у Міністерстві.

У Мінреінтеграції також звернули увагу, що подати заяву на оформлення допомоги для ВПО можна онлайн у додатку "Дія".

Також в міністерстві нагадали, що в будь-якому регіональному управлінні соціального захисту ВПО зможуть швидко змінити в довідці неактуальне місце проживання; виправити помилкові або некоректні дані в заяві на отримання довідки ВПО; з'ясувати та усунути причину затримки допомоги на проживання.

Допомога переселенцям:

24 березня 2022 року уряд повідомив, що буде виплачувати переселенцям, які покинули місця активних бойових дій, щомісяця по 2 тис.грн, а по 3 тис. грн будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала в більш безпечні місця.

24 березня 2022 року міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила про те, що на виплати переселенцям знадобиться близько 5 млрд грн щомісяця.

Станом на 10 серпня допомогу отримали понад 112000 сімей, які виховують 331000 дітей, у тому числі 33000 дітей з інвалідністю. Загальна кількість сімей, яким буде надана допомога становить близько 265 тисяч.

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