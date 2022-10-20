Після повномасштабного вторгнення Росії 1,4 мільйона людей подали заяву про отримання довідки ВПО.

Внутрішньо переміщені особи зможуть в кілька кліків змінити місце проживання і скасувати свій статус в "Діі".

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

"Після повномасштабного вторгнення 1,4 мільйона людей подали заяву про отримання довідки ВПО та оформили регулярні виплати від держави в "Дії". Тепер ми хочемо, щоб люди без черг і збору папірців по держорганах могли змінити адресу проживання або зовсім скасувати статус ВПО в додатку", - зазначив Федоров.

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Приєднатися до бета-тесту можна тут. Після старту бета-тестування людина отримає на пошту докладну інструкцію по його проходженню.

Зазначається, що для участі в бета-тесті скасування статусу потрібно мати довідку ВПО в "Дії". А щоб приєднатися до тестування зміни проживання ВПО, необхідно фізично бути там, куди ви переїхали, щоб підтвердити геолокацію, і мати довідку ВПО в "Дії".

Війна в Україні та "Дія":

Портал "Дія" - це єдиний сайт державних послуг в Україні. Станом на сьогодні додатком "Дія" вже користуються понад 18 мільйонів українців.

У Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях перебувають 1,9 млн внутрішньо переміщених осіб. Загалом у нашій країні через війну понад 7 млн українців стали внутрішньо переміщеними особами. З них понад мільйон - це діти.

9 серпня анонсували можливість оформлення в "Дії" дозволу на виїзд дитини за кордон.

2 вересня 2022 року в "Дії" стало доступним електронне пенсійне посвідчення.

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