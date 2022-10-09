Мова йде про дітей, які вимушені були приїхати через активні бойові дії, що ведуться за їх основним місцем проживання.

Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй ЮНІСЕФ передав для дітей-переселенців на Одещині майже 5 тис. наборів одягу.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Одеська область сьогодні отримала велику партію одягу для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб", - сказав Марченко.

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Зазначається, що допомога надійшла від ЮНІСЕФ для дітей, які вимушені були приїхати в Одеську область через активні бойові дії, що ведуться за їх основним місцем проживання.

Як уточнила начальник служби у справах дітей Одеської ОВА Наталія Утюпіна, регіон отримав 4 тис. 820 наборів речей.

Переселенці в Одеській області: що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня в Одеській ОВА повідомили, що в області на обліку з 2014 року перебувають 189 тис. 67 переселенців, з них 51 тис. 184 дітей та 5 тис. 633 осіб з інвалідністю. Зокрема, за період з 24 лютого цього року на облік стали 113 тис. 471 особа.

Повідомлялося, що в Одесі двоє арештантів незаконно отримували виплати для переселенців. Своїми діями вони завдали збитків державі на 22 тисячі гривень.

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