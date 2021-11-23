Два катери отримали назви "Фастів" і "Суми".

Два патрульні катери типу Island прибули в Україну.

Як повідомляє служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-морських сил ЗСУ, катери були доставлені сьогодні зі Сполучених Штатів Америки на борту судна Ocean Grand та отримали назви "Фастів" і "Суми".

"Кінцева зупинка маршруту - Одеський морський торговельний порт, а згодом - проходження митного контролю, розвантаження, відбуксирування до місць базування та підготовка до експлуатації після тривалого транспортування", - йдеться у повідомленні.

Командувач ВМС ЗСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа подякував американським партнерам за підтримку України.

За словами командувача, надаючи допомогу у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, США на чолі консолідованої світової спільноти захищають демократичні цінності і трансатлантичну безпеку.

Зазначається, що незабаром під командуванням українських екіпажів катери почнуть забезпечувати морську безпеку в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Уточнюється, що передача катерів відбулася в рамках матеріально-технічної допомоги США, яка триває з 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2019 року до бойового складу ВМС ЗСУ увійшли перші два патрульних катери класу Island, які отримали назви "Старобільськ" та "Слов'янськ". Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.

У складі Військово-Морських сил Збройних сил України до кінця поточного року буде сформовано дивізіон з п'яти швидкохідних патрульних катерів типу Island, переданих Україні в рамках двостороннього співробітництва з США.

Автор: Антоніна Доломанжи