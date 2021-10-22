Для потреб ЗСУ доставлено боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, а також медичне майно.

В Україну прибула третя та заключна партія додаткової міжнародної безпекової допомоги від уряду США на 60 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Літак з вантажем приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Для потреб Збройних сил України доставлено боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, а також медичне майно.

У відомстві нагадали, що протягом цього місяця, а саме 10 та 18 жовтня, в Україну було доставлено попередні дві партії вантажу.

"Міжнародна безпекова допомога на 60 млн доларів стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до США. Вона надана додатково до раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня у рамках реалізації надання додаткової безпекової допомоги від уряду США Збройним Силам України за результатами домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до США, в Україну прибули вантажі міжнародної технічної допомоги. У рамках цієї допомоги Україна отримає медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів.

На початку вересня 2021 року у межах робочого візиту Зеленського до Сполучених Штатів було підписано Рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства між міністерствами оборони України та США і Угоду між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про проекти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки.

Загалом починаючи з 2014 року Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на загальну суму понад 2 млрд доларів.

18 жовтня в Україну прибула друга партія вантажу медичного майна та озброєння зі США.

Автор: Тамара Отовська