Вирок про страту або увʼязнення виносить фейковий суд "ДНР".

Російські загарбники ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів і чиновників в Маріупольському районі.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram з посиланням на міського голову Вадима Бойченка.

"В Маріупольському районі окупанти ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів і чиновників. Всі вони відмовилися співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, за його інформацією, фейковий суд "ДНР" засудив до 10-річного ув’язнення голову одного з приазовських селищ. Крім того, щонайменше одного держслужбовця страчено через розстріл.

Також Бойченко зазначив, що в тюрмі в Оленівці утримують кілька десятків волонтерів, які в березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців та намагалися доставити харчі з водою в заблоковане місто.

"Разом з тим очікує вироку фейкової "республіки" і українська суддя, яка розглядала декілька резонансних справ щодо сепаратизму. Є повідомлення про застосування до неї тортур", – заявив мер Маріуполя.

У Маріуполь зайшла велика група "кадирівців"

Про це напередодні повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. Зазначається, що після їх появи розпочалась погрузка українського металопрокату з Маріупольського порту.

Як повідомляв УНІАН, раніше мобільні патрулі окупантів зі складу "кадирівців" почали патрулювати Маріуполь і знущатися з людей.

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