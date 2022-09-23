Сестра військового говорить, що згодом родина планує приїхати до Волинського у Туреччину.

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський, який захищав Азовсталь, разом із побратимами був звільнений з полону російських окупантів 21 вересня 2022 року. Наразі усі п'ятеро звільнених з полону українських командирів проживатимуть в Туреччині у комфортабельних умовах.

В ефірі "Сніданку з 1+1" сестра Сергія Волинського – Тетяна Харько розказала, що їй вже вдалось поспілкуватись з братом телефоном.

"Коли я почула голос свого брата – це був найщасливіший момент у моєму житті. Розумієш, що найстрашніше все позаду для хлопців, яких звільнили. Проте дуже сумно, що велика кількість наших героїв все ще залишаються в полоні. Сумно, адже ми всі бачили, в якому стані вони повертаються звідти, які всі худі. І для хлопців, які ще в полоні, це пекло продовжиться", - поділилась Тетяна.

Сестра "Волини" розповіла, що про обмін вона та дівчата з "Асоціації родин захисників "Азовсталі" дізнались безпосередньо вранці у день події. Представники та представниці організації були запрошені на обмін для зустрічі героїв та їхньої підтримки. Проте кого саме будуть обмінювати – вони не знали.

"Я їхала на цю зустріч та не знала, буде мій брат обміняний або ні. Коли хлопці почали виходити з автобусів, я їх розпитувала, чи хтось бачив "Волину". І один з воїнів, можливо помилково, або я не так його зрозуміла, наче сказав, що бачив його в одному з автобусів. Я почала активніше бігати та питати. І потім зрозуміла, що скоріш за все брат не приїхав сьогодні. Новини не дивилась, була там, з нашими захисниками, підтримувала їх та дівчат, когось фотографувала на пам'ять. І тут телефонують і я чую голос свого брата", - розповіла сестра Волинського.

Тетяна зізналась, що це був досить емоційний момент і вона до кінця не могла повірити, що їй телефонує Сергій. І додала: "Не знаю, скільки разів я вигукнула його ім’я. Це була дуже коротка розмова, багато інформації він не встиг розповісти".

Сестра військового говорить, що згодом родина планує приїхати до Волинського у Туреччину.

Обмін полоненими 21 вересня: що відомо

21 вересня з російського полону повернули 215 захисників України.

Відомо, що 200 захисників обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, який вже дав слідству всі можливі свідчення у справі про держраду. Також Україна обміняла ще 55 російських полонених.

При цьому обмін полоненими відбувався одразу у чотирьох країнах.

21 вересня з російського полону були звільнені п'ятеро командирів: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Пономар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Згодом стало відомо, що п'ятеро звільнених з полону українських командирів проживатимуть в Туреччині у комфортабельних умовах.

Довідка УНІАН. Сергій Волинський ("Волина") - родом із Полтави. 30 років, майор, виконуючий обов'язки командира 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ, яка тримала блокаду росіян міста Маріуполь і героїчно захищала українське місто.

Приєднався до захисників "Азовсталі", після того, як більша частина морських піхотинців 36-ї бригади не зуміла прорвати оточення з Маріуполя і потрапила в полон. Інша частина бригади (у складі близько 200 морпіхів) під керівництвом "Волини" зуміла прорватися з території заводу ім. Ілліча на "Азовсталь", для цього вони замаскували техніку – нанесли на неї знаки Z.

Разом із Волинським, операцію координував Денис Прокопенко (Редис) – підполковник Нацгвардії, командир полку "Азов", Герой України й командувач Маріупольським гарнізоном.

Волинський присвятив воєнній справі половину життя. Закінчив Національну академію сухопутних військ ім. Сагайдачного, служив у Криму, з 2015 року у складі 36-ї ОБрМП виконував завдання на маріупольському напрямку.

"Волина" фактично став голосом захисників "Азовсталі", звертаючись до світових лідерів із закликом про порятунок цивільних та поранених.

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