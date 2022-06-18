Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України.

З російського полону вдалося звільнити ще п'ятьох цивільних.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5.

"Додому повернулись п’ятеро громадян України", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що всі звільнені – цивільні особи.

"Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля", - уточнили у ГУР.

Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна утримує всіх російських військовополонених у повній відповідності до Женевської конвенції, до того ж створила табір для них в одній із західних областей.

Щомісяця на утримання одного військовополоненого потрібно мінімум 3 тисячі гривень.

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