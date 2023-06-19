Один зі співвласників підприємства володіє більш ніж 15 російськими підприємствами, що працюють в окупованому Криму.

Суд передав до Нацагенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) арештоване майно та корпоративні права черкаського підприємства, яке належить громадянину Російської Федерації на понад 100 млн грн.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. В повідомленні зазначається, що співвласник підприємства в Черкасах продовжував співпрацювати з російськими силовиками після початку повномасштабного вторгнення.

"Статутний капітал підприємства складає 1,98 млн грн, корпоративні права – 9,2 млн грн. Також суд передав до АРМА 3 тис. кв м нерухомості підприємства вартістю майже 100 млн грн", - повідомили подробиці в ДБР.

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Встановлено, що один зі співвласників підприємства є громадянином РФ та володіє більше ніж 15 підприємствами, що працюють у тимчасово окупованому Криму та здійснюють поставки продуктів та медичних виробів силовим структурам РФ.

Зазначається, що російські підприємства фігуранта поставляли аграрну, молочну продукцію, тютюнові вироби та консерви в російські лікарні, а також установи ФСБ, МВД, управління справами президента РФ. Зокрема, поставки здійснювалися в оздоровчий комплекс управління справами президента РФ, санаторій МВД РФ.

В ДБР нагадали, що кримінальне провадження розслідується за фактом фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території України та пособництва державі-агресору (ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

В Офісі Генерального прокурора зазначають, що засновником та співвласником підприємства у Черкасах, яке займається ринком нерухомості, є громадянин РФ. "Фактично ПАТ – одне з основних торговельних майданчиків на території обласного центру під продаж промислових товарів, будматеріалів, продуктів харчування, медичного устаткування тощо", - сказано в повідомленні.

Підприємства сплачують податки та інші обов’язкові платежі до бюджету рф. З нього виділяються кошти на потреби російських збройних сил, що вчиняють воєнні злочини в Україні.

Арешти російських активів в Україні

В Україні останнім часом серйозно пожвавились пошуки і арешти майна та активів росіян. Так, 9 червнябуло арештовано українські активи заступника голови Бєлгородської обласної думи РФ, власника групи компаній "Агро-Білогір’я" Володимира Зотова, на суму понад 180 млн грн. Насамперед йдеться про арешт активів підконтрольного Зотову агрохолдингу, який розташований на території Дніпропетровської та Херсонської областей.

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