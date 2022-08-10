Зараз активи передано до АРМА.

Накладено арешт на російську частку капіталу фармацевтичного підприємства в Дніпропетровській області вартістю близько 1 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

"У межах кримінального провадження оперативники задокументували факт протиправної діяльності службових осіб підприємства Дніпропетровщини, чверть статутного капіталу якого належить російському бенефіціару", - зазначили у відомстві.

Ця компанія є дистриб'ютором та постачальником лікарських препаратів та товарів медичного призначення до закладів охорони здоров’я, зокрема і за бюджетні кошти. Обсяги загального доходу підприємства у 2020 році склали близько 13 млрд грн.

"З метою унеможливити подальше виведення коштів на корпоративні права частки статутного капіталу було накладено арешт. Зараз активи загальною вартістю майже 1 млрд грн передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)", - додали у прес-службі.

Кримінальне провадження розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем); ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Нагадаємо, дещо раніше уряд затвердив указ президента, яким пропонується конфіскація 903 об'єктів, які належать саме російській державі. Конфісковані активи будуть конвертовані у грошові кошти, а потім - спрямовані у оборону та відновлення України.

Вас також можуть зацікавити новини: