Приватні заклади вищої освіти долучено за президентською програмою щодо рівності всіх форм власності в освіті.

Цьогоріч 9 українських приватних закладів вищої освіти прийматимуть вступників на місця державного замовлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Він зазначив, що 15 червня набули чинності зміни до Умов прийому на навчання у 2021 році, і, відповідно до них, заклади приватної форми власності можуть отримати державне замовлення на підготовку фахівців, якщо вступники їх оберуть. "На сьогодні вже 9 приватних закладів зареєструвалися як можливі отримувачі місць державного замовлення. Це реалізовано один з пунктів програми президента щодо рівності всіх форм власності в освіті. І сподіваємося, що цей досвід буде позитивним", - сказав Шкарлет.

Серед інших новацій цьогорічної вступної кампанії міністр назвав розширення категорії абітурієнтів, які можуть подавати заяви на вступ в електронній формі. Тепер таку можливість поширено на осіб, які мають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови наявності сертифіката ЗНО.

Читайте такожНа основній сесії ЗНО цьогоріч понад 500 абітурієнтів отримали максимальні бали тестуванняТакож, за його словами, для більшості спеціальностей розширено перелік предметів ЗНО, які можна використовувати як третій конкурсний предмет.

Шкарлет повідомив, що цьогорічні вступники, які бажають вчитися за контрактом, можуть подавати на вступ до ЗВО до 30 заяв, а для вступників на бюджетні місця залишається можливість подати до 5 заяв.

Міністр додав, що вступники, які хочуть, щоб їхні заяви брали участь у конкурсі не тільки на місця держзамовлення, а й на контрактні місця, мають обов’язково зазначити про це в приймальній комісії.

"Вони повинні написати відповідну заяву, інакше автоматично ці заяви будуть виключені з конкурсу на контракт", - підкреслив Шкарлет.

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Автор: Інна Андаліцька