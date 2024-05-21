Данило Гетьманцев зазначив, що шансів на прийняття цього законопроекту немає.

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Сергій Гривко зареєстрував законопроєкт №11264, яким пропонується ввести податок на "бездітність".

Зокрема, зазначається, що "демографічний збір" пропонують стягувати з фізичних осіб, громадян України віком від 21 до 58 років. Йдеться про такі ставки:

1,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які не мають дітей;

1% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають одну дитину;

0,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають двох дітей.

Якщо людина має трьох чи більше дітей – податок вони не платитимуть. Крім того, від "демографічного збору" планують звільняти людей, які мають безпліддя чи порушену репродуктивну функцію, а також особи, які мають статус осіб з інвалідністю І групи.

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Метою цього законопроекту, відповідно до пояснювальної записки, є покращення демографічної ситуації в Україні. Зокрема, пропонується виділяти підтримку родинам з дітьми, молодим громадянам тощо. Гроші на це планують виділяти безпосередньо з "демографічного збору.

Наразі законопроект надано для ознайомлення до Комітету. На нього вже відреагував очільник Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Він зазначив, що шансів на прийняття цього законопроекту – немає.

"Податок на бездітних існував в різні часи в Римі, фашистській Італії, комуністичній Польщі і, безперечно, в СРСР з 1941 року до самого кінця імперії. В народі звався податком на яйця, враховуючи нерівний податковий статус жінок і чоловіків. Напевно, надихнувшись саме цими історичними прикладами колега Гривко зареєстрував свій резонансний законопроект, яким прагне покращити нашу демографію у такий суперечливий спосіб як оподаткування бездітних, або, можливо, зробити автора ще більш відомим всій країні своїми ініціативами. Відповідаю всім одночасно: ні, шансів на прийняття нема. А ось шанси поповнити колекцію гротескних законодавчих ініціатив девʼятого скликання ВР є", – написав Гетьманцев у своєму Telegram.

Демографічна криза в Україні: що треба знати

Напередодні в Мінсоцполітики заявили, що вже до 1 січня 2041 року населення України в кордонах 1991 року може скоротитися до 28,9 млн осіб. До 1 січня 2051-го року ця кількість може знизитися до 25,2 млн.

На думку експерта Олександра Гладуна, на Україну може очікувати демографічна криза. Адже на початок 2024 року кількість населення країни скоротилася до приблизно 35 мільйонів.

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