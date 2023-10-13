На його базі створять два вищі заклади освіти, однак НАУ не погоджується з таким рішенням.

Національний авіаційний університет (НАУ) реорганізують, створивши два нові вищі навчальні заклади освіти - Київський авіаційний інститут і Українську Льотну академію в Кропивницькому.

Як повідомив у Telegram віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, уряд ухвалив сьогодні відповідну постанову.

"Важливе рішення для розвитку українського авіапілотування, виробництва дронів, розвитку defense-tech та національної безпеки України. Під час війни всі мають працювати на підвищення обороноздатності держави", - вказав Федоров.

За його словами, університет не показав ефективності, хоча мав стати центром розвитку авіапілотування та розробки БПЛА України. Тому, з огляду на те, що держава не побачила від НАУ розробки "жодного дрона" від початку російського вторгнення, а також, враховуючи регулярні скарги студентів на адресу керівництва університету та "земельні скандали" щодо відчуження його територій, заклад вирішили ліквідувати.

За інформацією Федорова, Міністерство освіти багато разів отримувало листи від колективу Льотної академії Національного авіаційного університету міста Кропивницьке з проханням відокремити їхній заклад від НАУ. Льотна академія має цехи з виробництва безпілотників, які можуть працювати на нашу обороноздатність, але під керівництвом іншого ЗВО їхні можливості обмежені.

Федоров зазначив, що тепер освітні заклади матимуть нових керівників та стануть центрами, де створюватимуть технології для перемоги.

"Будуть проактивними, інноваційними та готовими оперативно реагувати на запити суспільства й держави", - підкреслив міністр цифрової трансформації.

Він додав, що студенти та викладачі продовжують працювати й навчатися. Реорганізація не змінить умов праці або рівня зарплат викладачів, а студенти надалі здобуватимуть знання в Київському авіаційному інституті та Українській державній льотній академії.

Також чиновник повідомив, що Київський авіаційний інститут матиме наглядову раду з розширеними повноваженнями. Рада контролюватиме витрачання коштів закладу, систему освіти, призначення ректорів та деканів під час трансформації університету. До Ради доєднаються представники бізнесу, держорганів усіх рівнів, місцевого самоврядування та випускники НАУ.

Водночас на сайті НАУ з’явилась заява, в якій зазначається, що виш готує позов до суду на рішення уряду про реорганізацію та ліквідацію навчального закладу.

"Вказане рішення суперечить чинному законодавству, грубо порушує принципи автономії ЗВО, гарантовані Законами України, а також є таким, що завдає непоправної шкоди авіаційній галузі держави та іміджу України. Вказане рішення КМУ, НАУ буде оскаржено до суду", - йдеться у заяві.

Скандали, пов'язані з Національним авіаційним університетом

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2021 року стало відомо, що кум екс-міністра освіти Дмитра Табачника та колишній радник Миколи Азарова Максим Луцький, який став ректором Національного авіаційного університету, підозрюється в організації виведення грошей вкладників "Терра Банку" - там він завів рахунки викладацького та студентського складу НАУ. Крім того, за інформацією ЗМІ, у 2010 році Луцький, як народний депутат, голосував за Харківські угоди, факт укладення яких розслідується СБУ. Луцький залишався на чолі закладу до цього часу.

Україна хоче створити Кремнієву долину в Криму

Україна також хоче створити свою Кремнієву долину в Криму - побудувати проект, схожий на світовий центр високотехнологічних компаній, який розташований у штаті Каліфорнія (США), - з супертехнологічним університетом, компаніями, які працюють там цілий рік.

Федоров, коментуючи цю ініціативу президента України, зазначив, що подібні їй кластери з'являтимуться в Україні, якщо буде правильно сформовано політику. За його словами, це можливо реалізувати після перемоги та розв'язання безпекових питань, коли можна буде інфраструктурно розвиватися.

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