Ще обов'язковими предметами для здачі будуть українська мова і математика, а також один предмет на вибір.

Історія України знову стане обов'язковим предметом для вступу у вищі навчальні заклади України під час здачі національного мультипредметного тесту у 2024 році. Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на прес-конференції "Вступні випробування у 2024 році: чого очікувати?".

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький зазначив, що у 2024 році до формату двох обов'язкових предметів і одного на вибір буде додано ще один предмет. Ще одним обов'язковим предметом стане історія України.

"Відповідно, у 2024 році формат національного мультипредметного тесту буде 3+1. Це українська мова, математика, історія України і один предмет на вибір", - сказав Винницький.

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"Мова йде про те, що чотири предмети будуть в об'єднаному одному тесті. Відповідно, дві години - перерва. Ми дуже добре розуміємо, що це достатньо сильне навантаження на дітей. Але, з іншої сторони, так само треба розуміти, що навантаження вищої освіти не менше. У даному випадку ми говоримо про чотири години тестування. Чотири предмети - чотири години тестування в один день", - роз'яснив Винницький.

Про тривалість перерви буде повідомлено пізніше, однак, не можна розраховувати на те, що це буде довга перерва.

Заступник міністра додав, що у першу чергу треба забезпечити безпеку. Ці тестування не відбуватимуться по усій країні в один день, а будуть розтягнуті у часі.

"Ми рухаємося у сторону того, що сьогодні є стандартом у Європейському Союзі, а на саме - на випуску зі школи перевіряється не менше 5 предметів", - сказав заступник міністра і розповів, що у Польщі вже застосовується перевірка п'яти предметів. Але є випадки, коли перевіряється навіть більше 5 предметів.

Винницький роз'яснив, що в один день писати тести по всій країні, як це раніше було в межах зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), неможливо з огляду на питання безпеки.

"Якщо говорити про національний мультипредметний тест (НМТ) - це фактично і є ЗНО, тільки в іншому форматі", - підкреслив він.

Своєю чергою, голова Комітету освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Сергій Бабак зазначив, що треба внести на розгляд парламенту новий законопроект, який буде регулювати вступ.

"Ми його називаємо спеціальним законом вступу у конкретному році... Кожного року ми вносимо спеціальний закон. І прямо зараз, у Верховній Раді, вже реєструється цей спеціальний закон, який регулює проведення національного мультипредметного тесту у 2024 році", - сказав Бабак.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко додала, що стосовно предмету історія України, який стане обов'язковим для здачі, мова буде йти не про увесь історичний період, а про події від XVI-го століття і до тепер.

"Ми хочемо, щоби наші учасники якомога були обізнані з питань України. Які передумови цієї страшної війни? Як так сталося, що ми перебуваємо у цій точці часу і цій ситуації з Росією? Але не буде брати абсолютно увесь історичний період, адже це доволі складно нашим учасникам буде засвоїти весь спектр компетенції в історії України", - сказала Вакуленко.

Водночас, зміст і кількість предметів на вибір буде розширено.

"До 2022 року ми мали такий предмет як Українська мова і українська література. Цього року з'являється окремий тест українська література. Звичайно він буде цікавий для тих, хто вступає на філологічні спеціальності. Окрім того, повертається географія", - сказала Вакуленко.

За її словами, зміст завдань НМТ буде відповідати програмам ЗНО, які вже декілька років поспіль є актуальним. Вона сказала, що не потрібно очікувати якихось ускладнень тестів або появи нових тестів.

"Усі ті програми, які є затвердженими - ними вже сьогодні можна послуговуватися", - сказала Вакуленко.

Вона зазначила, що якщо минулого навчального року тестування відбувалося у червні і липні, то цього року це буде відбуватися раніше - у травні.

Тестування відбуватимуться у тимчасових екзаменаційних центрах - це приміщення закладів освіти.

Передбачено, що за умови повітряної тривоги усі учасники здачі тестів будуть переходити в укриття і продовжуватимуть працювати з тестами після завершення тривоги.

"Наступного року ми посилимо заходи безпеки у тимчасових екзаменаційних центрах, зокрема, будемо використовувати і металодетектори (у тому числі, для виявлення прихованих мобільних телефонів, які можуть використовуватися для списування - УНІАН)", - сказала Вакуленко.

Освіта в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 2024 року можуть перевести школи на 12-річну систему освіти. За словами заступника міністра освіти та науки Андрія Вітренка, наразі проводяться дослідження та дискусії щодо прийняття рішення.

Він зазначив, що 12-річна система навчання в школах є євроінтеграційним кроком, тому що більшість європейських країн Європейського Союзу мають саме 12-річну систему навчання.

Раніше міністр освіти та науки Оксен Лісовий звернувся до українців з закликом обговорити питання про кількість предметів, які діти вивчають в даний час у школах. За його словами, з 2027 року у старшій профільній школі діти зможуть обирати напрямок, за яким хочуть навчатися.

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