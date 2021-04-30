За словами міністра охорони здоров'я, найбільше щеплень зафіксовано у Києві, Харківській та Київській областях, найменше - у Чернівецькій та Луганській областях.

За минулу добу в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 щеплення отримали 73 тис. 376 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

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За словами міністра, найбільше щеплень зафіксовано у Києві (8 тис. 362), Харківській (6 тис. 515) та Київській (5 тис. 743) областях, найменше - у Чернівецькій (747) та Луганській (709) областях.

Щеплення проводилися 306 мобільними бригадами з імунізації та 2 тис. 069 пунктами щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії, з 24 лютого, у країні проти COVID щеплено 702 440 осіб, Першу дозу вакцини отримали 702 438 осіб, обидві дози – 130 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Напередодні таких, хто завершив вакцинацію, було 10 осіб.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 уже записалася 504 тис. 101 людина.

Вакцинація в Україні: що відомо

Довідка УНІАН. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, та CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, а також вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

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Автор: Наталя Нічишина