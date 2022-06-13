Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській та Київській областях.

В Україні в результаті збройної агресії РФ загинули 288 дітей, ще щонайменше 527 дістали поранення.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 13 червня 2022 року більше ніж 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 288 дітей загинуло та щонайменше 527 поранено", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 218, Харківській - 166, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській – 17", - повідомили у Офісі генпрокурора.

Зокрема зазначається, що 12 червня внаслідок артилерійського обстрілу м. Лисичанськ Луганської області військовими РФ загинув 6-річний хлопчик. 11 червня через обстріл м. Чортків Тернопільської області отримала поранення 12-річна дівчинка. У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу м. Маріуполь Донецької області зазнав травмувань 8-річний хлопчик.

Також стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 17 дітей на Харківщині. Зокрема, 20 травня - обстріл с. Великі Хутори Куп’янського району Харківської області, поранено 13-річну дівчинку; 14 травня - обстріл с. Леб’яже Чугуївського району Харківської області, поранено двох дітей 7 та 15 років; обстріл с. Червона Поляна Ізюмського району Харківської області, з пораненнями доставлено в лікувальний заклад 11-річного хлопчика.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено в Україні 1971 заклад освіти, з них 194 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 12 червня російські окупанти обстріляли з систем "Ураган" Зеленодольськ на Дніпропетровщині, внаслідок чого є загиблі та поранені місцеві жителі.

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