В Україні щороку статусу дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, набувають в середньому 10 тис. дітей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час Години запитань до уряду в парламенті.
"Загалом на початок цього року маємо близько 70 тис. дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", - констатувала міністр.
Вона додала, що з них у сімейних формах виховання виховуються 64 тис. дітей.
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"Щороку набуває статусу дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, в середньому 10 тис. дітей. Наше завдання - влаштовувати у сім'ї дітей більше, ніж сиротіє", - сказала Лазебна.
Вона також зауважила, що в Україні функціонує вже 1 тис. 236 дитячих будинків сімейного типу.
"В прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу виховуються більш як 14,5 тис. дітей", - додала міністр.
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