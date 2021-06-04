Станом на початок цього року в країні зареєстровано близько 70 тис. дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

В Україні щороку статусу дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, набувають в середньому 10 тис. дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Загалом на початок цього року маємо близько 70 тис. дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", - констатувала міністр.

Вона додала, що з них у сімейних формах виховання виховуються 64 тис. дітей.

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"Щороку набуває статусу дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, в середньому 10 тис. дітей. Наше завдання - влаштовувати у сім'ї дітей більше, ніж сиротіє", - сказала Лазебна.

Вона також зауважила, що в Україні функціонує вже 1 тис. 236 дитячих будинків сімейного типу.

"В прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу виховуються більш як 14,5 тис. дітей", - додала міністр.

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Автор: Тетяна Поляковська