Також внесено певні зміни в процес оформлення опіки над дитиною.

Уряд України ухвалив зміни до нормативно-правової бази, що сприятимуть швидшому всиновленню дітей, а також полегшать оформлення опіки над ними. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Що стосується процесу усиновлення, то відтепер родина, яка перебуває в процесі усиновлення дитини, зможе забрати її додому раніше, ніж суд винесе відповідне рішення. Тимчасове влаштування дитини до сім’ї потенційних усиновлювачів буде можливим, якщо:

сім’я або людина-кандидат в усиновлювачі отримала позитивний висновок райдержадміністрації або виконавчого органу міської або районної у місті ради про доцільніть усиновлення і відповідність інтересам дитини;

подала до суду заяву про усиновлення дитини.

Водночас термін дії довідки про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, збільшується до 24 місяців.

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Крім того, відповідно до нових змін, Служби у справах дітей на місцях отримають доступ до інформації про дітей, які потребують усиновлення, не тільки в межах свого міста/громади, але і всіх дітей області.

"Усім кандидатам, які перебувають на обліку в ССД, надходитиме запрошення на прийом для ознайомлення з інформацією про дитину, щойно дитина потраплятиме на облік. Служби у справах дітей на регіональному рівні бачитимуть інформацію про дітей на обліку в інших регіонах і на централізованому обліку. Тобто більше дітей і більше потенційних усиновлювачів матимуть шанси зустріти одне одного", – наголосили в Міністерстві.

Також внесено певні зміни в процес оформлення опіки над дитиною. Так, оформити опіку/піклування над дитиною, якщо другий з подружжя перебуває на військовій службі, стане простіше.

"Згідно з правилами, подавати висновок про стан здоров’я повинні обидва з подружжя, а не тільки людина, яка бере дитину під опіку. Відтепер той, хто служить, зможе подати такой висновок протягом 15 календарних днів після повернення", – йдеться у повідомленні.

Усиновлення дітей в Україні: це варто знати

У червні 2023 року Кабмін спростив усиновлення дітей-сиріт, переміщених із зони бойових дій. Премʼєр міністр України Денис Шмигаль заявив про зняття "бюрократичних перепон щодо влаштування їх до будинків сімейного типу та до прийомних родин, зокрема за кордоном, та щодо повернення їх в Україну". Крім того, буде вдосконалено систему обліку таких дітей.

Зазначимо, що в 2023 році розмір грошової допомоги у разі народження чи усиновлення дитини в Україні становив 41 тисячу грн. Як зауважила юрист Ольга Брус, у 2024 році виплати при народженні дитини не підвищились. При чому, за її словами, ця сума не залежить від кількості народжених чи усиновлених дітей.

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