Шмигаль заявив, що систему обліку таких дітей удосконалено.

Кабінет міністрів спростив усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, переміщених із зони бойових дій або тимчасово окупованих територій.

Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Відповідне відео він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

"Знімаємо бюрократичні перепони щодо влаштування їх до будинків сімейного типу та до прийомних родин, зокрема за кордоном, та щодо повернення їх в Україну. Водночас удосконалюємо систему обліку таких дітей", - зазначив він.

Відео дня

Усиновлення дітей в Україні: що відомо

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення більше 4600 дітей в Україні залишилася без батьківського піклування, зокрема 250 дітей стали сиротами або залишилися без піклування, тому що їхні батьки загинули або зникли безвісти.

Сьогодні майже 70 тисяч дітей в Україні потребують батьківського піклування.

Як повідомляв УНІАН, восени у Міністерстві соціальної політики повідомлили, що відтепер громадяни України можуть зареєструватися кандидатом на усиновлення дитини на порталі "Дія".

Вас також можуть зацікавити новини: