Вони відбудуться за декілька місяців.

Україна за декілька місяців планує провести перші масштабні кібернавчання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми плануємо через кілька місяців провести перші масштабні кібернавчання в нашій країні, щоб атаки, всі різні вектори, які відбувалися, щоб все це ще раз протестувати і ще раз проаналізувати, як працюють протоколи реагування. Тому що це реально ще один новий фронт – кіберфронт, тому потрібно більше в цей напрямок інвестувати, більше координуватися, більше залучати бізнес, щоб він розбудовував кіберстійкість в нашій державі", - сказав він.

Атака на українські банки та сайти: що сталося

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого офіційні сайти Міноборони та Збройних сил України припинили відкриватися. Також перестав працювати мобільний додаток "Приват24", користувачі не могли увійти в особисті кабінети. Окрім того, атаки зазнав й "Ощадбанк".

Системи "ПриватБанку" та "Ощадбанку" відновили роботу, а українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Вранці 16 лютого в Міноборони повідомили, що спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, розташований у США.

Згодом міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про відбиття хакерської атаки на портал "Дія", що трапилася одразу після спроби злому сайтів українських банків.

У МВС заявили, що особисті дані та кошти громадян, держави й бізнесу на банківських рахунках захищені та збережені і назвали атаку однією з найбільш масштабних в Україні. За даними РНБО, кібератака була виключно інформаційно-психологічною.

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