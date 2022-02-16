Ще однією значною проблемою очільник міністерства назвав фейки.

Вчорашня кібератака на державні банки та сайти була однією з найбільш масштабних в історії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час марафону єдності повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Учора відбулась одна з найбільш масштабних кібератак, які спробували завалити сайти державних органів, які спробували вкотре атакувати додаток "Дія" і найбільші банки України. Можу подякувати всім, хто був долучений до об’єднаного кіберзахисту України, до якого входять також і представники кіберполіції, що ця спроба не вдалась. Була атака, зокрема, на Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ. Тому сьогодні застосунок "Дія" і державні банки, і відповідні сайти працюють безперешкодно", - сказав він.

За словами Монастирського, ще однією проблемою є фейки, які множаться останнім часом дедалі швидше і швидше.

"З останніх, які я особисто бачив і запам'ятав, що начебто в українських банках відсутня готівка і вони перестають видавати готівку. Це - фейк! І він йшов одночасно з кібератакою на основні державні банки. Абсолютно очевидно, що це скоординована акція, кібератака та атака нас цими фейковими повідомленнями", - додав глава МВС.

Атака на українські банки та сайти: що сталося

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого офіційні сайти Міноборони та Збройних сил України припинили відкриватися. Також перестав працювати мобільний додаток "Приват24", користувачі не могли увійти в особисті кабінети. Окрім того, атаки зазнав й "Ощадбанк".

В українському Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили: "Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують".

Згодом міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про відбиття хакерської атаки на портал "Дія", що трапилася одразу після спроби злому сайтів українських банків.

Системи "ПриватБанку" та "Ощадбанку" відновили роботу, а українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Вранці 16 лютого в Міноборони повідомили, що на офіційний веб-портал відомства продовжують здійснюватися DoS-атаки, тому для захисту сервісних потужностей українські фахівці спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, розташований у США.

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