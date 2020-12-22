Організатори схеми створили сайти, що нібито дозволяли заробляти на інвестиціях, а насправді – виманювали у «інвесторів» кошти.

Правоохоронці декількох країн Європи та України викрили міжнародну шахрайську схему з місячним оборотом у 8-10 млн євро. В Україні заарештовано майно фігурантів справи загальною вартістю у понад 50 млн євро.

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Як повідомляється на сайті Офісу генпрокурора, в рамках співробітництва між українськими та німецькими правоохоронцями в Україні було відкрито кримінальне провадження щодо міжнародної шахрайської схеми та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України).

Слідчі задокументували злочинну діяльність організованої групи громадян України та інших країн, яка у період 2017-2020 років реалізувала шахрайську схему заволодіння коштами фізичних осіб під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси.

«Вони нібито дозволяли отримувати прибуток через проведення операцій з купівлі-продажу різних активів: банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів тощо. Для введення інвесторів в оману, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітувались угоди купівлі-продажу та фіктивне зростання у 100 і більше разів прибутку від вкладених коштів.

Коли вкладники подавали заявку на виведення прибутку у готівку до них телефонували працівники спеціально створених колл-центрів як представники торгівельних платформ та вимагали внесення збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку – додатково 15% від суми отриманих коштів. Після оплати акаунти інвесторів блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались організаторами шахрайської схеми», - пояснюють суть шахрайства в Офісі ГП.

Встановлено, що кошти «інвесторів», які сплачувались через такі сайти, фактично зараховувались на рахунки ряду підконтрольних організаторам компаній у Великій Британії, Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах з подальшою їх легалізацією.

Орієнтовний місячний оборот шахрайської схеми складав від 8 до 10 млн євро. Більшість потерпілих – громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії.

У Сербії та Болгарії правоохоронці провели обшуки у помешканнях та офісах кол-центрів, через які працювала схема. Затримано 9 фігурантів справи.

Українські слідчі встановили, що до організації схеми причетні громадяни України. Вони фактично керували роботою сайтів, здійснювали виведення коштів та легалізували їх на території України.

«Під час обшуків за місцями проживання та здійснення кримінальної діяльності фігурантів виявлено та вилучено грошові кошти еквівалентом 1 млн дол США, чорнові записи, документацію та комп’ютерну техніку. В рамках кримінального провадження накладено арешти на автомобілі, квартири, будинок та інше нерухоме майно орієнтовною вартістю близько 50 млн євро», - йдеться в повідомленні.

На відео Офісу Генпрокурора можна бачити, що у фігурантів справи був цілий гараж люксових авто.

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Автор: УНІАН